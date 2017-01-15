Туймазинцы выиграли «Белую ладью-2017»

УФА, 15 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Традиционный турнир «Белая ладья-2017» завершился победой юных шахматистов из школы №4 Туймазов. Всего в республиканском финале, который прошел в Стерлитамаке, сражались 14 сильнейших команд из общеобразовательных учреждений Башкирии.

Каждая из команд провела по девять встреч со своими соперниками. В результате туймазинцы в составе Дамира Гафарова, Георгия Евстафьева, Александра Попова и Альфии Исламовой набрали в общей сложности 25,5 очков и завоевали «золото». Вторыми стали ребята из средней общеобразовательной школы №44 Уфы, «бронза» досталась команде из гимназии №3 столицы республики.

Среди сельских школ победителем стала команда СОШ №1 поселка Чишмы, второй стала команда СОШ села Шамонино из Уфимского района, «бронза» у СОШ №1 села Акъяр Хайбуллинского района.

Примечательным фактом турнира явилось то, что Министерство образования Республики Башкортостан и Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан включили вне зачета в турнир команду ЦДР «Спас» при Никольском соборе Стерлитамака. И команда воскресной школы совершила спортивный подвиг — одержала девять побед в девяти турах.

Победителям и призерам были вручены медали,грамоты Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. Ценные подарки были вручены от Федерации шахмат Республики Башкортостан и Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса.

Туймазинским школьникам теперь предстоит защищать честь республики на всероссийском финале «Белой ладьи». Лучшие школьные шахматные команды страны проведут свой турнир с 1 по 9 июня в Дагомысе (Сочи).