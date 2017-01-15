ВК «Урал» уверенно обыграл краснодарцев Фото: ВК «Урал»
ВК «Урал» уверенно обыграл краснодарцев
ВК «Урал» уверенно обыграл краснодарцев Фото: ВК «Урал»
УФА, 15 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Накануне уфимский «Урал» сыграл очередной поединок в чемпионате мужской российской волейбольной Суперлиги. На домашнем паркете уфимцы принимали краснодарское «Динамо». Хозяева, уступив в первой партии, затем выиграли в трёх последующих — 3:1.
Уфимцы на шестом месте с 27 очками.
Следующий матч «Урал» сыграет 22 января в Красноярске против «Енисея».