На льду «Уфа-Арены» стартовал Кубок Вызова МХЛ-2017 Фото: www.mhl.khl.ru На льду «Уфа-Арены» стартовал Кубок Вызова МХЛ-2017 Фото: www.mhl.khl.ru

УФА, 15 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

На льду «Уфа-Арены» стартовал первый эпизод большого хоккейного триптиха-2017 «Недели Звезд хоккея» Кубок Вызова МХЛ-2017. Как было отмечено перед началом битвы молодежных команд Востока и Запада, впервые в истории в Уфе проходит звездный праздник хоккея в таком формате. Сразу три Кубка будут разыграны в Уфе за эту неделю — Молодежный, Женской хоккейной лиги и Континентальной. Кроме того, пройдут матчи Международного кубка по следж-хоккею.

В символическом вбрасывании в начале Кубка Вызова МХЛ-2017 приняли участие три звезды отечественного хоккея — Алексей Яшин, Алексей Морозов и Владимир Юрзинов.

Со стороны «Востока» в этом действе за первую шайбу поборолся капитан команды, игрок уфимского «Толпара» Кирилл Цулыгин.

А вот первую шайбу забил как раз его визави на вбрасывании капитан «Запада» Андрей Алтыбармакян. «Западники» ведут в матче со счетом 1:0.

Идет второй период.