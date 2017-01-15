Уфимская группа «Lumen» присоединилась к флешмобу в поддержку «Салавата Юлаева»

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УФА, 15 янв 2017. /ИА «Башинформ», Станислав Шахов/.

Музыканты одной из самых популярных в России рок-групп «Lumen» приняли участие в флешмобе в поддержку уфимского клуба «Салават Юлаев».

«Желаю любимому клубу побед! Слежу за играми. Не всегда удаётся посмотреть трансляции, или побывать на арене, но лучшие моменты и заброшенные шайбы пересматриваю в интернете регулярно. Верю, что уфимская команда достойна быть на вершине турнира!», – рассказал «Башинформу» вокалист команды Рустэм Булатов.

«Я очень люблю нашу народную команду! Поэтому всегда верю в нее и переживаю вместе с ней успехи и поражения! Мое «зеленое сердце» бьется и верит в «Салават Юлаев», – говорит барабанщик группы Денис Шаханов.

Как ранее рассказывал «Башинформ», флешмоб #верювСалават организовала фанатская группа «GreenMachine». В нем уже приняли участие несколько сотен хоккейных болельщиков. Принять участие в акции может каждый. Для этого необходимо сфотографироваться с надписью #верювСалават и выложить снимок с таким же хэштегом в соцсети.

Группа «Lumen» основана в Уфе в 1996 году. За 20 лет команда выпустила восемь студийных и семь концертных альбомов. Коллектив — постоянный участник всероссийских международных фестивалей, неоднократный обладатель премии «Лучшая рок-группа». 22 февраля музыканты презентуют в Уфе новый альбом «Хроника бешеных дней».