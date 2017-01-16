В Уфе исполнение «Риголетто» посвятят памяти оперного кумира ХХ века

УФА, 15 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе исполнение оперы «Риголетто» Верди посвятят памяти певца, заслуженного артиста Башкортостана Ивана Ивашкова. Спектакль состоится на сцене Башкирского театра оперы и балета 18 января. В ушедшем 2016 году исполнилось 90 лет со дня рождения известного уфимского тенора, солиста БГТОиБ, педагога, воспитавшего многих исполнителей.

Иван Григорьевич Ивашков — кумир уфимской оперной сцены 60-70-х годов прошлого века. Уфа стала для него второй родиной — детство будущий артист провел на Украине и в Воронеже. Окончил Московскую государственную консерваторию. Его дебют в Башкирском театре состоялся в партии Ленского в опере Чайковского «Евгений Онегин». Всего певец исполнил свыше 60 партий. Его голосом восхищались не только в Уфе, но и в Перми, Омске, Казани, Нижнем Новгороде, Тамбове, Хабаровске, Владивостоке, Астрахани и Кишиневе. Партнерами по сцене были Бану Валеева и Маргарита Ланда, Мария Бриткова и Нина Бызина, Петр Кукотов и Борис Кокурин, Владимир Голубев. С Ивашковым любили работать дирижеры Валерий Руттер и Исаак Альтерман, Нариман Сабитов и Гайнетдин Муталов. «В Башкирском театре его боготворили, поклонники забрасывали цветами, когда пел своего «коронного» Ленского или Герцога в «Риголетто» Дж. Верди, Надира в «Искателях жемчуга» Ж. Бизе или Пинкертона в «Чио-чио-сан» Дж. Пуччини», — пишет о певце музыковед Марина Луговая.

Более 20 лет Иван Ивашков преподавал на вокальном отделении училища искусств. Его ученики побеждали на конкурсах, поют в разных городах — Уфе, Екатеринбурге, Алматы, Санкт-Петербурге.