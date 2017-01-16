Уфимец Семён Елистратов - чемпион Европы-2017 по шорт-треку в многоборье Фото: Соцсети
Уфимец Семён Елистратов - чемпион Европы-2017 по шорт-треку в многоборье
Уфимец Семён Елистратов - чемпион Европы-2017 по шорт-треку в многоборье Фото: Соцсети
УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В итальянском Турине завершился чемпионат Европы по шорт-треку. В мужском многоборье чемпионом континента стал уфимский скороход Семён Елистратов.
Семён победил на дистанции 1500 метров, был вторым в составе эстафетной команды России (здесь медаль на счету ещё одного башкирского спортсмена Руслана Захарова), а также выиграл «бронзу» на 1000 метрах.
Сборная России победила в неофициальном командном зачёте.