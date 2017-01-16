Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.37

EUR 63.12

16 января Понедельник

Уфа   °

Уфимец Семён Елистратов - чемпион Европы-2017 по шорт-треку в многоборье

СПОРТ

Уфимец Семён Елистратов - чемпион Европы-2017 по шорт-треку в многоборье Фото: Соцсети

Уфимец Семён Елистратов - чемпион Европы-2017 по шорт-треку в многоборье Фото: Соцсети

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В итальянском Турине завершился чемпионат Европы по шорт-треку. В мужском многоборье чемпионом континента стал уфимский скороход Семён Елистратов.

Семён победил на дистанции 1500 метров, был вторым в составе эстафетной команды России (здесь медаль на счету ещё одного башкирского спортсмена Руслана Захарова), а также выиграл «бронзу» на 1000 метрах.

Сборная России победила в неофициальном командном зачёте.

Теги: Шорт-трек,чемпионат Европы
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть