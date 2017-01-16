Шестеро башкирских мотогонщиков - в финале первенства России

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

В финале первенства России по мотогонкам на льду среди юниоров, который состоится в следующие выходные в Вятских Полянах (Кировская область), выступят шесть представителей Башкирии. Это стерлитамакцы Дмитрий Солянников, Вадим Свинухов, Никита Тарасов и Арсений Октябрев, а также уфимцы Никита Шадрин и Никита Богданов.

Полуфинал первенства проходил в Луховицах (Московская область) и завершился убедительной победой гонщика ЦТВС имени Г.Кадырова Никиты Шадрина, за два дня набравшего 28 очков. Вторым призером стал "хозяин льда" Алексей Колганов (26), третьим — Александр Козырев из Каменска-Уральского (23). Четвертое место, отстав от него всего на одно очко, занял одноклубник победителя Никита Богданов.

Проявив исключительное мужество и волю к победе, в восьмерку финалистов вошел Никита Тарасов, на счету которого было после первого дня всего пять очков: дважды результат был аннулирован за пересечение линии трека, а в одном из заездов главный судья не допустил его на старт за превышение двухминутного лимита времени. Во второй день Тарасов набрал в четырех заездах 11 очков, с большим преимуществом лидировал в заключительном заезде, но упал. В результате, набрав 16 очков, вышел на седьмое место. Другой гонщик стерлитамакского "Каустика" Арсений Октябрев, набрав 12 очков, занял девятое место и будет в финале первым запасным.

По результатам прошлого года, без участия в отборочных соревнованиях, в финал допущено еще восемь спортсменов, во главе с чемпионом России Дмитрием Солянниковым ("Каустик"). По той же причине получил место в финале Вадим Свинухов ("Каустик").