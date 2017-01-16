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16 января Понедельник

Уфа   °

В Уфе угнали Инфинити

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе угнали Инфинити Фото: отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе

В Уфе угнали Инфинити Фото: отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе угнали Инфинити Q Х50. Дорогая иномарка пропала в период с 21.20 15 января (воскресенье) до 00:30 часов 16 января с улицы Бакалинской, 66/2.

Как уточнили в отделе ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе, цвет автомобиля — бордовый, госномер — Т050 АА, 02 регион, 2016 года выпуска.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об угоне, инспекторы просят сообщить по телефонам: (347) 237-19-60, 8-937-15-01-777, 02, либо в ближайшее отделение полиции.

Теги: угон автомобиля
 
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