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16 января Понедельник

Уфа   °

В Башкирии столкнулись «ГАЗель» и «десятка», есть погибший и пострадавший

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии столкнулись «ГАЗель» и «десятка», есть погибший и пострадавший Фото: УГИБДД МВД по РБ

В Башкирии столкнулись «ГАЗель» и «десятка», есть погибший и пострадавший Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Бижбулякском районе республики на 17-м километре дороги Приютово — Бижбуляк столкнулись грузовая «ГАЗель» под управлением 25-летнего жителя Караидельского района и ВАЗ-2110. В результате аварии 30-летний местный житель за рулем «десятки» скончался на месте аварии. Его 42-летний пассажир госпитализирован с травмами. Водителю грузовика также потребовалась медицинская помощь, сообщили в автоинспекции.

Теги: ДТП
 
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