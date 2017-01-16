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16 января Понедельник

Уфа   °

День памяти Февральской революции может пополнить список памятных дат России - Госдума

ПОЛИТИКА

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Перечень памятных дат в России может быть дополнен Днем памяти Февральской революции 1917 года. Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов подготовил соответствующий законопроект, сообщает РИА Новости.

На сегодня в России 15 памятных дат, в их числе День крещения Руси, День памяти погибших в Первой мировой войне, Октябрьской революции, день начала Великой Отечественной войны и день окончания Второй мировой войны.

«Именно Февральская революция стала подлинным катализатором трагических событий, определивших историю нашего государства в прошлом веке. К сожалению, из-за идеологических ограничений коммунистической эпохи роль Февральской революции была девальвирована до некого «буржуазного» уровня. Однако те события имели для нашей страны ключевое значение», — цитирует агентство парламентария.

Депутат предлагает установить день памяти Февральской революции на 2 марта — в день отречения Николая II от престола Российской империи.

Теги: памятные даты
 
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