«Уфимочка-УГНТУ» набрала максимум очков в Тюмени Фото: ВК «Уфимочка-УГНТУ» «Уфимочка-УГНТУ» набрала максимум очков в Тюмени Фото: ВК «Уфимочка-УГНТУ»

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

«Уфимочка-УГНТУ» выиграла и повторный матч волейбольного чемпионата России в Высшей лиге «А» в гостях у «Тюмени-ТюмГУ». Счет, как и в первой встрече — 3:1 (21:25, 25:21, 26:24, 25:12).

Впервые в сезоне «Уфимочке» удалось показать стопроцентный результат, набрав шесть очков. Это позволило команде подняться на четвертое место в турнирной таблице.