«Уфимочка-УГНТУ» набрала максимум очков в Тюмени Фото: ВК «Уфимочка-УГНТУ»
«Уфимочка-УГНТУ» набрала максимум очков в Тюмени
«Уфимочка-УГНТУ» набрала максимум очков в Тюмени Фото: ВК «Уфимочка-УГНТУ»
УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
«Уфимочка-УГНТУ» выиграла и повторный матч волейбольного чемпионата России в Высшей лиге «А» в гостях у «Тюмени-ТюмГУ». Счет, как и в первой встрече — 3:1 (21:25, 25:21, 26:24, 25:12).
Впервые в сезоне «Уфимочке» удалось показать стопроцентный результат, набрав шесть очков. Это позволило команде подняться на четвертое место в турнирной таблице.