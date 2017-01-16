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16 января Понедельник

Уфа   °

Полиция Башкирии изъяла у коммерсантов 40 литров нелегального алкоголя

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Полиция Башкирии изъяла у коммерсантов 40 литров нелегального алкоголя Фото: Олег Яровиков

Полиция Башкирии изъяла у коммерсантов 40 литров нелегального алкоголя Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане полицейские изъяли из продажи 40 литров алкоголя, реализуемого без лицензий. Факты незаконной реализации спиртосодержащей продукции выявлены в Стерлитамаке, Туймазах, Белебеевском, Буздякском и Кушнаренковском районах.

В основном нарушения касались реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии и сертификатов соответствия на реализуемую продукцию. В Стерлитамаке в одной из торговых точек сотрудники полиции в ходе осмотра изъяли 117 флаконов объемом по 100 мл. В отношении 54-летней продавщицы составлен административный протокол по статье «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».

Аналогичный факт выявлен в Туймазах. В одном из торговых павильонов города правоохранители конфисковали 110 флаконов объемом по 100 мл. В отношении 49-летней продавщицы также составлен административный протокол.

Вся изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу, уточнили в пресс-службе МВД по РБ.

Теги: нелегальный алкоголь
 
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