На Международном пленэре художников тюркских стран Башкирию представляет Корнелия Марган

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В городе Адана (Турция) начал работу Международный пленэр художников тюркских стран. В культурном событии принимают участие 77 творцов из 17 стран. Россию и Башкортостан на форуме представляет художница Корнелия Марган.

«Программа мероприятия насыщена и интересна, — рассказала Корнелия Марган. — Экскурсии, творчество, плодотворное общение с коллегами из разных стран — всё это дает новые просторы для творческого развития. Ведь творчество — это всегда высокая энергия. А когда работаешь совместно с различными артистами столь высокого уровня, конечно, это вдохновляет».

Завершится форум открытием совместной выставки работ художников из тюркских стран.

Организаторы проекта — университет Гази в Анкаре и администрация города Адана.

Корнелия Марган (Неля Мерзабекова) родилась в Оренбурге. Окончила Уфимский государственный институт искусств имени З. Исмагилова, получив специальность музыковеда. В настоящее время живет в Болгарии и Турции и ведет активную творческую деятельность. Корнелия Марган работает в жанрах пейзажа, портрета, натюрморта. Художница стремится объединить черты классической живописи с возможностями современного искусства. Работы Корнелии Марган хранятся в Башкирском государственном музее им. М.В. Нестерова, Мемориальном музее Салавата Юлаева, филиале Национального музея Башкортостана, музее г. Ахлат (Турция), собрании ТЮРКСОЙ, Президентстве Республики Болгария, частных коллекциях России, США, Турции, стран Европы.