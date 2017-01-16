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16 января Понедельник

Уфа   °

Стало известно, сколько пар поженились и развелись в Башкирии в 2016 году

ОБЩЕСТВО

Стало известно, сколько пар поженились и развелись в Башкирии в 2016 году Фото: Олег Яровиков

Стало известно, сколько пар поженились и развелись в Башкирии в 2016 году Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Стало известно, сколько пар поженились и развелись в Башкирии в 2016 году. Согласно данным специалистов Государственного комитета РБ по делам юстиции, количество браков превышает количество разводов.

В Башкортостане в 2016 году зарегистрировано 25 323 акта о заключении брака. Но также зафиксированы и разводы. Их количество составило 15 646, прокомментировали в ведомстве.

Число зарегистрированных браков увечилось в Уфе: в Ленинском (+23,1 процента) и Кировском (+2,6) районах, в республике: в Зилаирском районе (+3,6).

Количество разводов наиболее значительно уменьшилось в Буздякском (-33,9 процента), Кигинском (-31,3), Бураевском (-24,3), Куюргазинском (-20,2) районах. В башкирской столице число разводов снизилось на 2,9 процента.

Теги: органы ЗАГС
 
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