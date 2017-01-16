В Уфе в поликлинике, где женщина ползла до рентген-кабинета, появилось устройство для маломобильных пациентов Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан» В Уфе в поликлинике, где женщина ползла до рентген-кабинета, появилось устройство для маломобильных пациентов Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В уфимской поликлинике, где женщина ползком добиралась до рентген-кабинета, появилось устройство для маломобильных пациентов. Автономный подъемник должен доставлять их до нужного кабинета на любом этаже. Но пока он не работает. Персоналу необходимо время, чтобы освоить правила безопасности при эксплуатации устройства, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Как сообщало агентство «Башинформ», инцидент произошел 10 января в поликлинике №1 при Городской клинической больнице №13 на улице Ферина. Дочь пожилой женщины рассказала, что в данном медучреждении рентгеновский кабинет находится на втором этаже. При этом лифт не работает, а пандусы и коляски отсутствуют.

Минздрав РБ в ходе мониторинга публикаций в СМИ выявил факт нарушения прав пациента в поликлинике №1. Руководство ведомства и лечебного учреждения в оперативном порядке разработали меры по обеспечению доступности медпомощи населению.

Прокуратура Калининского района организовала проверку по информации в СМИ о ненадлежащем оказании медпомощи. Надзорное ведомство намерено оценить соблюдение закона об охране здоровья граждан. Будет проверено, как руководство поликлиники исполняет обязанности по обеспечению доступа пациентов к получению медуслуг, а также как производится контроль исправности лифтового оборудования.

Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов 12 января распорядился уволить главврача Городской клинической больницы №13 в Уфе.

Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».