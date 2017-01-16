День рождения поэта Сергея Чекмарёва отметили писатели Уфы и Челябинска

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УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Уфу в день рождения поэта Сергея Чекмарёва (13 января) посетили председатель Челябинского отделения Союза писателей России Олег Павлов и поэт Виктор Бабкин. Челябинские литераторы получили от башкирского скульптора Гумера Мухаметшина бюст поэта. Его передали мастеру Олегу Собинову для отливки копии, которая будет установлена в Культурно-просветительском центре села Еманжелинка.

В Союзе писателей республики состоялась творческая встреча. Гостей принял и.о. председателя правления Союза писателей республики Заки Алибаев. Во встрече приняли участие народный поэт Башкортостана Кадим Аралбай, главный редактор журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы» Салават Каримов, поэтессы Фания Габидуллина и главный редактор журнала «Башҡортостан ҡыҙы» Гульназ Кутуева.

«В душевной беседе читались стихи, договорились совместно провести Дни литературы и организовать обменные публикации. Всем понравились стихи Виктора Бабкина в переводе Кадима Аралбая. Челябинские коллеги издали книгу, посвященную одному стихотворению Сергея Чекмарёва. Они рассказали о дальнейших планах по продвижению творчества поэта», — сообщила Гульназ Кутуева.

Все расходы по организации визита челябинских литераторов взяло на себя Общественное движение «За возрождение Урала».

Сергей Чекмарёв (1909/1910-1933) — советский поэт. В стихах, письмах, дневниках отразил настроения молодежи начала 30-х годов ХХ века. Родился в Москве, работал в Башкирии. В республике утверждена литературная премия имени Сергея Чекмарёва, которая присуждается молодым талантливым писателям. В центре села Исянгулово Зианчуринского района ему установлен памятник в парке, названном его именем. В честь С. Чекмарёва названы улицы в Уфе, Салавате и Баймаке. В селе Подольск Хайбуллинского района установлен бюст поэта.