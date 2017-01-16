В Уфе «романтик» украл для любимой 31 розу и плюшевого медведя Фото: автор В Уфе «романтик» украл для любимой 31 розу и плюшевого медведя Фото: автор

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе «романтик» украл для любимой 31 розу и плюшевого медведя. В полицию поступило сообщение о нападении на цветочный магазин. Продавец рассказала, что неизвестный унес игрушку и цветы вместе с вазой.

Служебная собака почуяла след и привела стражей порядка к многоэтажному дому на улице Жукова. В подъезде полицейские нашли опавшие от букета лепестки роз. Они-то и привели к квартире, где был задержан 35-летний подозреваемый.

По предварительным данным, нетрезвый мужчина похитил игрушку и букет, чтобы подарить их любимой девушке. Полицейские изъяли предметы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщили в пресс-службе МВД по РБ.