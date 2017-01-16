Комментатор «Матч ТВ» Алексей Бадюков считает, что у «Салавата Юлаева» мало шансов победить в Астане Фото: Дмитрий Слезин Комментатор «Матч ТВ» Алексей Бадюков считает, что у «Салавата Юлаева» мало шансов победить в Астане Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Через четыре часа в Астане начнется матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и уфимским «Салаватом Юлаевым».

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского «Динамо», казанского «Ак Барса» и других команд КХЛ, комментатор «Матч ТВ» Алексей Бадюков сделал прогноз на этот матч.

«Салават» предыдущую встречу в одну калитку проиграл «Торпедо» из Нижнего Новгорода, причем на свое поражение от «Слована». Как и одним, так и другим нужна победа. На мой взгляд, «Барыс» сейчас стабильнее. Конечно, уфимцы должны сделать выводы из поражения. Игра в целом будет равной. Но я отдаю предпочтение «Барысу». Обе команды атакующие, умеющие помногу забивать. Но в плане обороны, на мой взгляд, «Барыс» выглядит организованнее. У «Салавата» много проблем, порой не совсем понятно, что делают защитники. Да и вообще явный перекос в атаку в командной игре. Я думаю, что «Барыс» в этом матче победит. В то же время ставлю на то, что будет заброшено не менее шести шайб», — сказал эксперт.