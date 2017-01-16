В Башкирии с 1 февраля стартует операция «Снегоход» Фото: Андрей Старостин
В Башкирии с 1 февраля стартует операция «Снегоход»
В Башкирии с 1 февраля стартует операция «Снегоход» Фото: Андрей Старостин
УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
С 1 по 28 февраля в Башкортостане пройдет операция «Снегоход». Соответствующее распоряжение принято Правительством республики.
В рамках операции будут организованы мероприятия по профилактике нарушений в процессе эксплуатации внедорожных мотосредств, сообщили в пресс-службе Правительства РБ.
Координация проведения операции «Снегоход» возложена на Госинспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РБ, Министерство природопользования и экологии РБ совместно с Управлением ГИБДД МВД по Башкортостану.