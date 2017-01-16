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16 января Понедельник

Уфа   °

В Башкирии православная молодежь присоединилась к всемирной акции «Колядка-2017»

ОБЩЕСТВО

В Башкирии православная молодежь присоединилась к всемирной акции «Колядка-2017» Фото: скриншот видео

В Башкирии православная молодежь присоединилась к всемирной акции «Колядка-2017» Фото: скриншот видео

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане православная молодежь присоединилась к всемирной акции «Колядка-2017». По благословению Святейшего Патриарха Кирилла массовую акцию запустили участники движения «Православные Добровольцы» и сотрудники Молодежного отдела Московской городской епархии.

Для участия в акции необходимо было опубликовать в социальной сети исполнения колядки на русском или любом другом национальном языке. Эстафету москвичи дружным коллективом передали добровольцам из регионов. Православная молодежь Уфы присоединилась к всемирной акции и поздравила весь мир с Рождеством Христовым, сообщили в Уфимской епархии.

Теги: Уфимская епархия,Рождество
 
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