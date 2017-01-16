В Башкирии распоряжение мастера привело к смерти рабочего

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане распоряжение мастера привело к смерти рабочего. Собранные республиканским Следственным комитетом доказательства суд признал достаточными, чтобы вынести приговор 52-летнему мастеру по эксплуатации канализационных сетей «Водоканала». Он признан виновным по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По версии следствия, утром 6 октября прошлого года бригада предприятия ремонтировала канализацию около дома на улице Матросова в Мелеузе. По распоряжению мастера слесарь аварийно-восстановительных работ спустился на дно траншеи. В этот момент на него обвалился грунт с неукрепленного края траншеи. 29-летний слесарь был погребен заживо — от полученных травм он погиб на месте.

Мировой судья назначил мастеру 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком. Ему также запрещено работать в данной должности.