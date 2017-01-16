В Башкирии на этой неделе морозы сменятся повышением температур и осадками Фото: Олег Яровиков В Башкирии на этой неделе морозы сменятся повышением температур и осадками Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане в первой половине текущей недели характер погоды существенно не изменится. Ожидается умеренно морозная погода, температура воздуха ночью составит -22,-27 градусов, местами -12,-17. Днем будет -11,-16 градусов , в возвышенных и горных районах -3, -8 градусов.

Во второй половине недели синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды с облачностью, осадками и более высоким фоном ночных температур. Погодные условия начнут меняться 19 января, информирует республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В ночь с 18 на 19 января перед праздником Крещения Господня температура воздуха будет -13,-18 градусов, при прояснениях до -23. Днем столбики термометров покажут от -9 до -15 градусов. В последующие дни атмосферное давление будет падать, увеличится облачность, местами пройдет небольшой снег.