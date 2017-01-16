В Москве простились с погибшим в авиакатастрофе уроженцем Башкирии Амиром Хасановым Фото: Азат Гафуров





В Москве простились с погибшим в авиакатастрофе уроженцем Башкирии Амиром Хасановым Фото: Азат Гафуров

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня в Москве простились с погибшими в авиакатастрофе самолета Ту-154 над Черным морем. Среди тех, кого провожали в последний путь, был и уроженец Башкирии, 53-летний полковник Амир Хасанов.

На панихиду приехали его мать, супруга и двое детей. От имени Республики Башкортостан был возложен траурный венок, сообщил агентству «Башинформ» сотрудник Полпредства РБ в Москве Азат Гафуров. Тела жертв авиакатастрофы предадут земле на федеральном мемориальном военном кладбище города Мытищи.

Амир Хасанов родился в 1963 году в селе Балыклы Федоровского района Башкирии. В 1984 году с отличием окончил Оренбургское высшее зенитное ракетное училище. С 1984 по 1985 год проходил службу в составе Группы советских войск в Германии. С 1989 года — на различных должностях в Забайкальском (Сибирском) военных округах. Дослужился до командира гвардейской зенитно-ракетной бригады. С 1996 по 1999 год обучался в Военной академии войск ПВО.