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16 января Понедельник

Уфа   °

Житель Башкирии жестоко убил отказавшую дать в долг деньги 83-летнюю пенсионерку

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Житель Башкирии жестоко убил отказавшую дать в долг деньги 83-летнюю пенсионерку Фото: Андрей Старостин

Житель Башкирии жестоко убил отказавшую дать в долг деньги 83-летнюю пенсионерку Фото: Андрей Старостин

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Житель Башкортостана жестоко убил отказавшую дать в долг деньги 83-летнюю пенсионерку. По версии следствия, вечером 12 января текущего года 31-летний нетрезвый мужчина пришел домой к жительнице деревни Мустафино Аургазинского района, где нанес хозяйке множественные удары ножом. Пожилая женщина получила несовместимые с жизнью ранения и скончалась на месте. Обвиняемого нашли и задержали. Он признал свою вину, а также пояснил, что пришел к пенсионерке занять деньги в долг по совету знакомого, но получил отказ.

Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по подозрению 31-летнего местного жителя в совершении преступления по статье «Убийство». Ему уже предъявлено обвинение. Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Обвиняемый содержится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, проинформировали в пресс-службе ведомства.

Теги: убийство
 
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