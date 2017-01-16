Госавтоинспекция Уфы проводит операцию «Встречная полоса» Фото: автор Госавтоинспекция Уфы проводит операцию «Встречная полоса» Фото: автор

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Госавтоинспекция Уфы проводит операцию «Встречная полоса». Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дорожных происшествий, связанных с выездом транспорта на встречную полосу, стартовали 10 января и продлятся до 12 февраля текущего года.

«За пересечение как двойной, так и одной сплошной линии предусматривается два вида наказания водителей-нарушителей: либо лишение права управления транспортным средством до четырех-шести месяцев, либо штраф размером от 1000 до 5000 рублей (зависит от варианта административного правонарушения на дороге). Повторное нарушение влечет за собой ответственность в виде лишения правом управления транспортом на один год или 5000 рублей, если оно будет зафиксировано средствами фото- и киносъемки, работниками в автоматическом режиме», — сообщили в Отделе ГИБДД Управления МВД России по Уфе.

С начала этого года на территории столицы зарегистрировано 61 ДТП, в которых один человек погиб и 75 получили ранения. Одной из основных причин совершения аварий стал выезд автомобилей на встречную полосу.