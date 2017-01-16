В Уфе появилась Великая телевизионная стена Фото: Детская школа телевидения «Телешко» В Уфе появилась Великая телевизионная стена Фото: Детская школа телевидения «Телешко»

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе появилась Великая телевизионная стена. Она установлена в ТРК «Июнь». Идею создать такую достопримечательность инициировала креативная группа Детской школы телевидения «Телешко». Ее воспитанники и воплотили проект в жизнь.

«Совместно с двумя уфимскими художниками Дмитрием Дереповым и Айнуром Тимергалиевым обучающиеся и преподаватели разрисовали стену. Причем она получилась очень интересной и познавательной. На нее нанесены термины, связанные с телевидением, радио, медиа, — рассказал директор детской школы телевидения «Телешко», главный режиссер телеканала «Тамыр» Рустем Аднабаев. — Если кто-то из детей, пришедших сюда, заинтересуется и захочет узнать об этом подробнее, мы будем только рады новым ученикам».

2017 год — юбилейный для «Телешко», ей исполняется пять лет. Сегодня в школе занимаются около 200 детей разного возраста. Педагоги, в числе которых практики и теоретики, обучают их азам телевидения, радио и видеоблогинга, поэтому «Телешко» можно смело назвать медиашколой. По словам Рустема Аднабаева, к этой дате в Уфе будет проведено много интересных и значимых мероприятий.