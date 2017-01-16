В Уфе 412 детей-сирот обрели новые семьи в прошлом году Фото: автор В Уфе 412 детей-сирот обрели новые семьи в прошлом году Фото: автор

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В 2016 году в семьи граждан удалось устроить 412 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Такую статистику по итогам года приводит Управление по опеке и попечительству Уфы. 152 ребенка ушли из детских домов и приютов в семьи усыновителей и приемные семьи, 260 передано под опеку (попечительство).

В семьи устроены 87 процентов детей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства столицы. В настоящее время на учете и сопровождении органов находятся 2165 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 281 ребенок воспитывается в приемных семьях, под патронатом находится — один, под опекой и попечительством — 1591. В государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, насчитывается 293 ребенка. В детских домах, Доме ребенка и приютах воспитываются 193 ребенка. 99 сирот обучаются в лицеях, сузах и вузах. На сопровождении органов опеки по сохранению ребенка в кровной семье и после возврата в кровную семью находятся 389 детей. В семьях усыновителей воспитываются 179 детей.

Плодотворным стало сотрудничество Управления по опеке и попечительству с федеральной общероссийской мультимедийной информационно-поисковой системой для усыновителей «Видеопаспорт». С 2015 года на сайте проекта был размещен 71 видеопаспорт ребенка. В эфире Первого канала показали истории о семи детях-сиротах из Уфы. По итогам проекта в семьи устроено 25 детей, с 16 детьми знакомятся потенциальные родители. Сейчас в доступе базы данных находятся 30 видеопаспортов юных уфимцев, которые ищут родителей.