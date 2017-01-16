В Башкирии эксперты ОНФ проверят выдачу полисов ОСАГО по новым правилам Фото: Арина Рахимкулова В Башкирии эксперты ОНФ проверят выдачу полисов ОСАГО по новым правилам Фото: Арина Рахимкулова

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта проведут мониторинг системы получения полиса ОСАГО с учетом принятых поправок в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности. Новые правила вступили в силу с 1 января 2017 года. Согласно изменениям в федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения электронных договоров ОСАГО с каждым обратившимся лицом.

В связи с тем, что Башкортостан в 2016 году вошел в число «токсичных» регионов, в которых выявлены значительные проблемы с оформлением полиса ОСАГО, активисты ОНФ проанализируют доступность полисов автогражданской ответственности в электронном виде. Региональный штаб ОНФ призывает сообщать о фактах, связанных со сложностями в оформлении полисов ОСАГО в онлайн-режиме, на электронную почту 02region@onf.ru.