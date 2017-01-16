В России появился День войск национальной гвардии
УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
В России появился День войск национальной гвардии. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 16 января 2017 года.
Дата установлена для сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации. Праздник будет отмечаться 27 марта.
Национальная гвардия была создана в России 5 апреля 2016 года на базе внутренних войск МВД. Новый федеральный орган исполнительной власти на базе внутренних войск МВД занимается борьбой с терроризмом и организованной преступностью. В тесном контакте с Министерством внутренних дел он продолжит решать задачи, возлагавшиеся на подразделения ОМОНа и СОБРа.