В Башкирии предприятие незаконно добывало на берегу Инзера песчано-гравийную смесь Фото: Олег Яровиков В Башкирии предприятие незаконно добывало на берегу Инзера песчано-гравийную смесь Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Архангельском районе Башкортостана ООО «Уралдорстрой» привлечено к административной ответственности за незаконную добычу песчано-гравийной смеси на правом берегу реки Инзер. Министерство природопользования и экологии региона лицензии на пользование недрами на этом участке не выдавало.

Предприятие оштрафовано на 400 тысяч рублей, его руководитель на 30 тысяч, сообщили в Минэкологии РБ. Кроме того, природоохранное ведомство планирует обратиться с иском в суд о выплате суммы ущерба, причиненного природе. Он оценен в 330 тысяч рублей.