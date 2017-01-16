В Уфе 39 женщин решили отказаться от своих новорожденных детей Фото: Андрей Старостин В Уфе 39 женщин решили отказаться от своих новорожденных детей Фото: Андрей Старостин

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В 2016 году в Уфе 39 женщин изъявили намерение отказаться от своих новорожденных детей. В результате профилактической работы органов опеки и попечительства удалось сохранить в семьях 25 младенцев.

В 2015 году было зафиксировано 50 намерений отказа, 31 был предотвращен. Об этом сообщает Городская служба профилактики отказов от новорожденных детей, которая действует в столице с 2014 года.