УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Житель Уфы подозревается в убийстве сводного брата. В полицию утром 14 января текущего года поступила информация, что в одной из квартир дома на улице Мушникова в столице найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя по подозрению в совершении убийства.

По версии следствия, в ночь с 13 на 14 января сводные братья распивали спиртное. Как это часто бывает после употребления алкоголя, между ними вспыхнула ссора. Подозреваемый нанес повреждения 36-летнему родственнику, от которых тот скончался на месте. Выяснилось, что братья ранее были неоднократно судимы.

«Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый задержан. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику будет предъявлено обвинение», — прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства.