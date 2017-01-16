Знаменитая картина «Допрос Салавата Юлаева» исчезла из Союза писателей и попала на интернет-аукцион

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

На днях соцсети переполошила новость о том, что знаменитая картина Алексея Кузнецова «Допрос Салавата Юлаева» продается на интернет-аукционе. Уже в течение нескольких месяцев картину предлагалось купить за 225 тысяч рублей.

«Кто и на каком основании продает легендарную картину? Разве эта картина не в Художественном фонде или музее Нестерова должна храниться? Разве она не в собственности республики? Картина выглядит пострадавшей, видно, что нуждается в реставрации», — писали пользователи соцсетей.

Одновременно с этим хватились картины и в Союзе писателей республики, где долгие годы полотно находилось на видном месте в фойе первого этажа. Посмотрев интернет-иллюстрацию, писатели узнали по характерным особенностям свой пропавший холст, когда-то подаренный военкомом Владимиром Трофимовым. Расследованием занялось республиканское Министерство культуры.

Однако, как выяснилось, утерянная картина и выложенный в интернет вариант являются авторским повторением картины. Подлинник надежно хранится в Башкирском художественном музее имени Нестерова. Как сообщила главный хранитель музея Валентина Сорокина, после демонстрации на первой Декаде башкирской литературы и искусства в 1955 году в Москве картина Алексея Кузнецова была передана музею и неоднократно демонстрировалась на персональных выставках художника.

«Что касается авторского повторения картины, то оно было сделано по заказу республики и на протяжении долгих лет висело в Доме офицеров. Затем оно было передано Союзу писателей. Потом его могли списать, присвоить и выставить на продажу — такое случается», — предположила Валентина Мефодьевна.