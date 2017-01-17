В Уфе опубликован график очистки дворов от снега на 18 января Фото: Администрация г.Уфы В Уфе опубликован график очистки дворов от снега на 18 января Фото: Администрация г.Уфы

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Администрация Уфы опубликовала график комплексной очистки дворовых территорий на 18 января.

Так, в Кировском районе дворы от снега будут очищаться по адресам: ул. Менделеева, 9/4, 140; ул. Степана Кувыкина, 18; ул. Гафури, 50, 52; ул. Кирова, 43, 43/1; ул. Мубарякова, 22/1; ул. Авроры, 5; ул. Софьи Перовской, 11/3, 11/4, 11/5.

В Октябрьском районе 18 января очистка снега с применением спецтехники будет проходить по следующим адресам:

ул.Маршала Жукова, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4; ул. Б.Бикбая, 25, 25/1; ул. Ю.Гагарина, 24, 24/2, 26, 26/2, 37/2, 39/1, 51; ул. М.Рыльского, 11; ул. Парковая, 6/2, 6/3, 8; ул. Комсомольская, 131А, 133; проспект Октября, 60, 60/1; ул. Лесотехникума, 10, 12, 14, 16, 18, 20; ул. Российская, 43/4, 43/5, 43/6, 43/7, 45/3, 92, 94, 96, 96/1, 96/2; ул. Кл.Абрамовой, 2, 4, 6.

В Ленинском районе будет комплексно вестись очистка дворов от снега по следующим адресам:

ул. Аксакова, 93/1; ул. Цюрупы, 93; ул. Летчиков, 6; ул. Гафури, 21, 25.

Также планируется комплексная очистка кровель, балконных, подъездных козырьков жилых домов от снега и наледи по адресам: ул. Коммунистическая, 35, 37; ул. Ленина, 47; ул. Рычкова, 17; ул. Свердлова, 42.

В Советском районе уборка дворов от снега с применением спецтехники будет вестись на проспекте Октября, 40, ул. Революционная, 80; ул. Цюрупы, 120; ул. Братьев Кадомцевых, 11,12; ул. Мингажева, 127; проспекте Октября, 12/2; ул. Губайдуллина, 19, 19/1, 19/4; ул. С. Агиша, 16.

В Орджоникидзевском районе комплексная уборка дворов запланирована по адресам: ул. Кольцевая, 33; ул. Блюхера, 28; проспект Октября, 97/1; ул. Борисоглебская, 24; ул. Ю. Гагарина, 4; ул. Свободы, 38/1, 40; ул. Нежинская, 17; ул. Ульяновых, 31; ул. Блюхера, 29; ул. Львовская, 5Б; ул. Хмельницкого, 68; ул.А.Невского, 28; ул. Ш. Руставели, 23.

В Калининском районе очистка дворов от снега будет вестись на ул. Машиностроителей, 13; ул. Первомайская, 43а, 65, 65а, 95; ул. Интернациональная, 187/3,181/3; ул. Ушакова, 56; ул. Плеханова, 11, 11/1, 13; ул. Сельская, 4, 6; ул. Т.Янаби, 51, 53, 53/1, 61, 63.

Очистка кровель в этот же день запланирована на ул. Машиностроителей, 13; ул. Первомайская, 43а, 91; ул. Интернациональная, 101, 103, 103/1, 129, 179/3, 179/2; ул. Черниковская, 4, 8; ул. Орджоникидзе, 13, 13/1; ул. Мечетлинская, 5; ул. С.Богородская, 17, 17а, 17б.