Выживший после обвала казармы в Омске Рустам Набиев выступит за «Феникс» в Уфе на звездной Неделе хоккея-2017 Фото: ВКонтакте Выживший после обвала казармы в Омске Рустам Набиев выступит за «Феникс» в Уфе на звездной Неделе хоккея-2017 Фото: ВКонтакте

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Уфе продолжается «Неделя звезд хоккея-2017». В рамках ее с 17 по 19 января в столице Башкортостана пройдет Международный Континентальный кубок по следж-хоккею — Ice Sledge Hockey Continental Cup. Это турнир среди сильнейших клубных команд Европы с участием спортсменов России, Италии, Чехии и Китая.

Россию представит многократный чемпион страны подмосковный клуб «Феникс». В его рядах выступает уроженец башкирского села Чекмагуш Рустам Набиев, который, проходя службу, чудом остался жив, но лишился ног после трагедии в Омске при обрушении казармы летом 2015 года.

«Первая игра у нас с итальянцами, наверное, с самыми сильными соперниками на этом турнире, — поделился впечатлениями Рустам. — Настрой, как всегда, только вперёд, к победе! Раньше на «Уфе-Арене» никогда не катался, поэтому для меня, как и для остальных участников турнира, это дебютный лед.

Выступать дома — это, наверное, самый дорогой подарок, который можно получить на Новый год. Спасибо тренеру за возможность показать себя на родной земле! Я не профессиональный игрок, следж-хоккеем я занимаюсь всего пятый месяц, многому мне еще предстоит научиться. А то, чему я научился, постараюсь продемонстрировать в игре. Я, конечно же, очень волнуюсь, многие меня тут знают, передо мной большая ответственность. Главное — не подвести свою команду и выполнить установку тренера, постараться завоевать Кубок Континента. Сделаю все, что от меня зависит, попробую выложиться на полную катушку и показать настоящий следж-хоккей. А поболеть за меня и за нашу команду придут мои друзья, братья и сестры, родители и, конечно же, моя невеста Индира».

17 января в 11 часов на лед выйдут «ISH Team of China» (Китай) и «SHC Sparta Praha» (Чехия).

В 13.40 состоится торжественная церемония открытия Кубка.

А в 14 часов «Феникс» сразится с итальянскими орлами из «South Tirol Eagles».

После однокругового турнира определятся участники финальных матчей за 3-4 места и 1-2 места, которые будут сыграны 19 января.