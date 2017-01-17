Самолет, летевший из Москвы в Уфу, вернулся обратно из-за плохого самочувствия командира экипажа Фото: Олег Яровиков Самолет, летевший из Москвы в Уфу, вернулся обратно из-за плохого самочувствия командира экипажа Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Накануне пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Уфу, был вынужден вернуться обратно из-за того, что командиру экипажа внезапно стало плохо. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что самочувствие командира ухудшилось сразу после взлета, и было принято решение вернуться. Авиалайнер благополучно приземлился в аэропорту «Шереметьево». Командир был экстренно госпитализирован. На борту самолета находились около 150 пассажиров.