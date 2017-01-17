Нефтекамский «Торос» продолжил серию поражений в Караганде

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Четвертый выездной матч подряд в 2017 году в чемпионате Высшей хоккейной лиги нефтекамский «Торос» проиграл. На этот раз в Караганде. «Сарыарка» оказалась сильнее — 4:2.

После дубля Егора Дубровского в первом периоде нефтекамцы вели со счетом 2:0. Но в конце периода получили буллит, а затем еще три шайбы в оставшееся время игры.

«Торос» пока в десятке лучших команд, 66 очков с прошлого года.

Следующий матч — 22 января дома против «Звезды» из Чехова.