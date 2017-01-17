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17 января Вторник

Уфа   °

В Уфе женщине вернули сына-подростка

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе 39-летнюю местную жительницу восстановили в родительских правах, в которых ее ограничили в мае 2016 года из-за злоупотребления алкоголем. Ее 15-летнего сына поместили в социальное учреждение. После принятия таких мер женщина принялась исправлять ситуацию: бросила пить, устроилась на работу, привела в порядок квартиру и купила нужные сыну вещи. В результате суд вернул ребенка матери, сообщили в прокуратуре Демского района города.

Теги: суды,несовершеннолетние,родительские права
 
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