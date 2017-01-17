За ДТП с гибелью детей в Югре к ответственности привлекут уфимских полицейских - Прокуратура ХМАО

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане чиновников накажут за халатность, повлекшую гибель детей в Югре. Прокуратура ХМАО огласила предварительные итоги проверок по факту ДТП 4 декабря на трассе Ханты-Мансийск — Тюмень, в котором погибли 12 человек, в том числе 10 детей, и более 20 человек пострадали. Помимо организаторов соревнований, руководства спортшколы и предпринимателя, занимавшегося перевозкой, наказание понесут и чиновники за халатность.

Выяснилось, что водитель грузового автомобиля был лишен права управления транспортными средствами в Башкортостане еще в июне 2016 года. При этом исполнение водителем наложенного судом административного наказания сотрудники полиции не контролировали. Начальнику УМВД России по городу Уфе внесено представление, а региональным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».

На данный момент по трем уголовным делам заключены под стражу три человека. Среди них водитель автобуса, перевозившего детей, водитель тягача Volvo, перевозивший негабаритный груз и допустивший первое столкновение, а также представитель индивидуального предпринимателя, осуществляющего перевозки. Директор спортшколы «Сибиряк» помещена под домашний арест — ей предъявили обвинение в халатности.