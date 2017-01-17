В Башкирии определят самые холодные вузы и студенческие общежития

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане агентство студенческих коммуникаций «Кампус» запустило мониторинг температурного режима в помещениях вузов, ссузов и студенческих общежитий, который продлится до 20 января.

Как сообщила пресс-секретарь агентства Ксения Герцен, ранее на горячую линию неоднократно поступали сообщения от студентов разных учебных заведений с жалобами на отсутствие отопления в помещениях образовательных учреждений и в комнатах общежитий. В связи с этим правозащитники проверят аудитории, столовые, актовые залы высших и средних учебных заведений республики, а также общежития, в которых проживают студенты.

Без внимания активистов не останется и соблюдение требований законодательства по обеспечению пожарного, санитарно-эпидемиологического и экологического надзора, наличие горячей воды, качество оконных рам.

Студенты, у которых есть жалобы на проблемы с отоплением в помещениях, где они учатся или проживают, могут написать на электронную почту: kampus.rb@yandex.ru.