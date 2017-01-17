В Уфе в клинике «Здоровье женщины и мужчины» ЭКО можно сделать бесплатно

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе в клинике «Здоровье женщины и мужчины» процедуру экстракорпорального оплодотворения или ЭКО проводят бесплатно. Это стало реальным благодаря тому, что медучреждение работает в системе обязательного медицинского страхования.

В 2017 году Башкортостан получил гораздо больше квот на проведение лечения бесплодия с помощью ЭКО за счет средств фонда ОМС в рамках программы государственных гарантий: полторы тысячи семей получат такое лечение бесплатно. По данным пресс-службы Минздрава РБ, в прошлом году таких процедур проведено 850.

У врачей клиники «Здоровье женщины и мужчины» уже есть успешный многолетний опыт проведения лечения бесплодия, ведь отделение вспомогательных репродуктивных технологий здесь было открыто в 2009 году. А в системе ОМС клиника работает уже четвертый год.

В наступившем году в медучреждении сделают 375 циклов ЭКО и воспользоваться программой государственных гарантий теперь могут пары с любым фактором бесплодия — и с женским и с мужским. При этом получить медицинскую услугу по лечению бесплодия за счет средств фонда ОМС может каждый гражданин РФ независимо от региона проживания, регистрации, прописки.

В вопросе лечения бесплодия главное понимать — тянуть время нельзя. Если в паре не наступает беременность в течение года жизни без средств контрацепции, значит, пора обращаться к врачу репродуктологу, проводить обследование, выявлять причину.

Чтобы получить квоту на проведение лечение бесплодия с помощью ЭКО по программе государственных гарантий, необходимо обратиться к врачу-репродуктологу в клинику по адресу: ул. Кирова, 52. Консультация бесплатная. Запись на прием производится по телефону 8-800-775-69-69. Уже на приеме специалист ответит на вопросы и составит план обследований для пары. По их результатам нужно будет сдать документы на постановку в лист ожидания на проведения ЭКО по квоте (полису ОМС) в Министерство здравоохранения РБ. После получения уведомления из ведомства о возможности пройти процедуру ЭКО, паре вновь нужно обратиться в клинику «Здоровье женщины и мужчины» для проведения лечения.

Фонд ОМС выделяет финансовые средства населению на проведение базовой программы ЭКО. Оказание медицинских услуг проводится по Приказу Министерства здравоохранения РФ от 30.10.2012 №556н.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.