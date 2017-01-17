В Башкирии посетительница салона красоты напала с ножом на сотрудников

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В соцсети появилось видео инцидента, снятого камерами видеонаблюдения в одной из парикмахерских города Кумертау. Посетительница салона красоты несколько минут разговаривает с администратором, после чего достает из сумки нож и пытается напасть на собеседницу. Сотрудницы парикмахерской убегают, неадекватная посетительница начинает громить всё, что попадается ей на глаза. Разъяренную женщину останавливает мужчина и выводит из помещения.

«За день до этого она приходила к нам, чтобы окрасить волосы, но все мастера были заняты. Видимо, это ее задело, — считает сотрудница салона, чуть не ставшая жертвой действий неадекватной клиентки. — Видео мы выложили для того, чтобы люди были осторожнее. Полгорода ее знают и сталкиваются с ней то в магазине, то в банке, считая ее безобидной». В комментариях местные жители пишут, что это уже не первое место, где гражданка ведет себя так странно.

В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.