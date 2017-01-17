УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе решение о продлении или снятии карантина в школах примут к концу недели. Пока его срок установлен до 21 января включительно.

«Предполагаем, что в течение недели пик заболеваемости будет пройден, и мы избежим распространения гриппа и ОРВИ среди школьников, — отметил глава администрации Уфы Ирек Ялалов. — В конце недели на основе данных мониторинга заболеваемости и доклада специалистов будет принято решение — возобновлять ли образовательный процесс в школах в понедельник или же имеется необходимость продления его приостановки».

Между тем, как подчеркнул градоначальник, учебный процесс не прерывается — школы используют дистанционные формы обучения.

«Вся необходимая информация доводится педагогами до сведения обучающихся, их родителей и законных представителей. Школьники самостоятельно выполняют задания. В частности, работа ведется через сайты школ, электронные дневники», — рассказал Ирек Ялалов.

Эпидемический подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом начался на последней неделе декабря прошлого года. В настоящее время в Уфе наблюдается четвертая неделя эпидподъема заболеваемости, интенсивность — умеренная. Эти данные на очередном оперативном совещании в муниципалитете во вторник, 17 января, привела заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина.

По ее словам, среди заболевших гриппом на сегодня в Башкортостане определяются штаммы вируса гриппа А2, а также вирусы негриппозной этиологии: парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы.

В Уфе на прошлой неделе рост заболеваемости продолжился. Всего заболели более 10 тысяч человек, превышение эпидемического порога составляет 81,3 процента. Удельный вес детей в числе заболевших снизился и составил 46,8 процента. Превышение эпидпорогов наблюдается только среди детей в возрасте с трех до шести лет на 10,7 процента и среди взрослого населения — на 176,5 процента. Снижению заболеваемости среди детского контингента способствовало разобщение детей школьного возраста за счет удлинения каникул.