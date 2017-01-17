В Башкирии вновь ищут Вадима Классена, пропавшего полтора года назад на Инзерских зубчатках

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане вновь разыскивается 30-летний уфимец Вадим Классен, пропавший полтора года назад на Инзерских зубчатках, сообщает МВД по РБ. Он пропал в июне 2015 года в Белорецком районе во время похода на хребет Инзерские зубчатки при странных и невыясненных обстоятельствах. Между туристами, с которыми он шел по маршруту, произошла размолвка и Вадим, натерев ногу, отстал от группы. Товарищи вернулись в город без него.

Поиски МЧС и общественников велись долгое время, но безрезультатно — ни вещей, ни тела Вадима обнаружено не было. Родственники предполагают, что он жив, потерял память и не имеет возможности сообщить о себе. Полицейские просят всех, кто располагает сведениями о местонахождении молодого человека, сообщить в Отдел МВД России по Белорецкому району по телефонам: (34792) 4-01-86, 8964-954-40-80, 02 либо в ближайшее отделение полиции.

Приметы Вадима Классена: рост 183 см, крепкого телосложения, волосы черные, на тот момент коротко стриженные, на висках седые волосы, глаза серого цвета, нос прямой, имеются шрамы на руках. На момент исчезновения был одет в кепку цвета хаки, синие ветровку и футболку, бриджи джинсовые цвета хаки, серые кроссовки.