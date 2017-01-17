Башкирский театр имени М.Гафури приглашает на встречу с актерами Гульнарой и Алмасом Амировыми

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкирский академический драматический театр имени М. Гафури приглашает на встречу с актерами — заслуженной артисткой РБ Гульнарой Амировой и народным артистом РБ Алмасом Амировым. Желающих пообщаться со своими кумирами ждут в Театральной гостиной 27 января.

«Театральная гостиная — это возможность встретиться с любимыми актерами в уютной камерной обстановке за чашкой ароматного чая. Вы сможете послушать стихи, песни, истории из жизни, актерские байки, задать героям вечера самые каверзные вопросы, а также сфотографироваться на память и получить заветный автограф с пожеланиями кумиров», — сообщили в театре.

Ведущая вечера — народная артистка РБ Сара Буранбаева. Театральная гостиная откроет двери в 19.00. Билеты можно приобрести в кассе театра.