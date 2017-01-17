В Башкирии Минздрав сообщает о начале приема документов на проведение процедуры ЭКО Фото: Олег Яровиков В Башкирии Минздрав сообщает о начале приема документов на проведение процедуры ЭКО Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе начался прием документов на проведение бесплатной процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). По сообщению пресс-службы Минздрава РБ, запись ведется с сегодняшнего дня по адресу: ул. Цюрупы, 2, поликлиника №1, каб. 214.

Как сообщало агентство «Башинформ», в текущем году запланировано 1,5 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения. В листе ожидания на данную процедуру стоят порядка двух тысяч женщин.

В 2015 году было проведено 400 процедур ЭКО, в 2016 — 850.