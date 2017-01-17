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17 января Вторник

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Уфимец выбрался с лесной прогулки с помощью спасателей

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Уфимец выбрался с лесной прогулки с помощью спасателей. В понедельник около полуночи в Службу спасения позвонила женщина и попросила найти ее 35-летнего сына. Он позвонил ей, сказав, что замерзает в лесу за бульваром Славы, куда выбрался пройтись до реки Белой. Однако он неудачно упал и не мог самостоятельно передвигаться. Спасатели нашли его за 10 минут с признаками переохлаждения и обморожения. Пострадавшего госпитализировали.

«Если вы оказались в подобной ситуации, немедленно набирайте номер «112». На единый номер вызова экстренных служб можно звонить без SIM-карты, денег на счете и с заблокированной клавиатурой телефона», — напомнили в уфимской «Службе спасения 112».

Теги: спасатели,Служба спасения 112
 
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