В Уфе российский «Феникс» одержал волевую победу над итальянцами на старте Континентального Кубка по следж-хоккею Фото: Олег Яровиков





















В Уфе российский «Феникс» одержал волевую победу над итальянцами на старте Континентального Кубка по следж-хоккею Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Уфе завершился первый игровой день Континентального Кубка по следж-хоккею между лучшими европейскими клубными командами. Перед началом встречи российского «Феникса» с итальянцами из команды «South Tyrol Eagles» состоялось торжественное открытие турнира. Юные фигуристы Уфы выступили с показательной программой, после чего официальные лица поприветствовали участников Кубка. Символическое вбрасывание произвела многократная паралимпийская чемпионка, гордость Башкортостана и России, Рима Баталова.

В первом периоде поединка «Феникса» и «южнотирольских орлов» команды обменялись удалениями, но преимущество даже в меньшинстве имели россияне. Гол случился за пять минут до перерыва — единственная итальянская атака прошла по центру — 1:0. На пятой минуте второго периода Алексей Лысов счет сравнял — 1:1, в таком же ключе шла и игра, равная и вязкая (итальянцы и здесь, как в футболе, мастера строить редуты).

За шесть минут до конца поединка «Феникс» получил большинство. И свой шанс российский клуб использовал — Игорь Ломакин запустил игровой снаряд под перекладину — 2:1.

18 января в 12 часов «Феникс» сразится с чешской «Спартой», которая сегодня разгромила китайскую команду (14:1) и возглавила турнирную таблицу.