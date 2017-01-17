Рустэм Хамитов поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником Фото: Олег Яровиков





Рустэм Хамитов поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/.

17 января в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на торжественном собрании, посвящённом 295-летию прокуратуры Российской Федерации. Руководитель республики поздравил коллектив прокуратуры РБ с профессиональным праздником и обозначил основные направления работы, требующие концентрации усилий всех органов власти.

– От имени жителей Башкортостана благодарю вас за честную службу, принципиальность и верность долгу, – сказал Рустэм Хамитов. – Ваша ответственная работа и профессионализм способствуют укреплению в обществе уверенности в силе закона и равенстве всех перед ним, повышению доверия к власти, созданию условий для решения важных государственных задач.

В числе задач, которые стоят перед прокуратурой республики, Глава Башкортостана назвал борьбу с преступностью и коррупцией, надзор за соблюдением законности в таких сферах, как защита трудовых, социальных, жилищных прав граждан, необоснованное завышение цен, неправомерные действия по взысканию с граждан задолженности по кредитам, нарушения при начислении заработной платы и пенсий. По его словам, также важно продолжать работу по снижению административного давления на бизнес, участвовать в нормотворческой деятельности, защищать права и интересы граждан в новых сферах, связанных с развитием информационных технологий.

– Характерно, что число жалоб граждан на действия сотрудников правоохранительных органов, в частности, прокуратуры ежегодно сокращается. Это отрадный факт, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Ваша служба располагает квалифицированными кадрами, активно совершенствует свою деятельность, расширяет функции и полномочия подразделений. Профессионализм и ответственность прокурорских работников, умение эффективно действовать в самых сложных ситуациях заслуживают высокой оценки. В целом моральный климат в обществе во многом зависит от вас, уважаемые товарищи, от вашей работы. Когда на страже закона стоят профессионалы, граждане больше доверяют государству как гаранту законности и защиты их прав.