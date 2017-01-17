В Башкирии допризывники проходили подготовку в специальных военно-учебных пунктах - Архив печати Фото: Книжная палата РБ

В Башкирии допризывники проходили подготовку в специальных военно-учебных пунктах - Архив печати Фото: Книжная палата РБ

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Башкирии допризывники проходили подготовку в специальных военно-учебных пунктах, а персональную ответственность за заключение хозяйственных договоров несли руководители наркоматов и предприятий. Об этом сообщает газета «Красная Башкирия» в последнем декабрьском номере 1936 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«15 декабря на военно-учебных пунктах Ленинского и Кировского советов Осоавиахима началась учеба допризывников 1915 и 1916 годов рождения», — информирует газета. Основное требование к допризывникам сводилось к тому, чтобы они хорошо знали Сталинскую конституцию. Также в обязанности допризывников входила помощь партийно-комсомольским ячейкам в организации изучения конституции среди рабочих и служащих. Юноши должны были усвоить программу военного обучения только на «хорошо» и в будущем стать стахановцами производства и боевой подготовки. Для достижения наилучших результатов между военно-учебными пунктами проводились социалистические соревнования.

В этом же номере газета напоминает о начале заключения хозяйственных договоров на предстоящий год. «Для успешного решения народно-хозяйственных задач Башсовнарком предложил руководителям всех наркоматов и хозяйственных организаций немедленно развернуть подготовительную работу по заключению договоров на 1937 год», — говорится в публикации издания. Для этого надо было «срочно уточнить количество продукции по фондируемым, планируемым, регулируемым товарам, предметов производственного и строительного назначения, получаемых от вышестоящих организаций». В газете отмечается, что ответственность за успешное проведение предстоящей договорной кампании персонально возложена на руководителей наркоматов, хозорганов и предприятий.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.